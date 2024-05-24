В МИД ответили на якобы ужесточение выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом

Ранее появились сообщения о том, что диппредставительства и консульские учреждения РФ за рубежом решили ужесточить порядок оформления и выдачи загранпаспортов для граждан России.

Захарова пояснила, что все основания для временного ограничения права россиян на выезд из страны прописаны в ФЗ от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно ч. 3 ст. 15 этого закона, гражданин не может оформить и получить загранпаспорт, если он, в соответствии с УПК РФ, является подозреваемым или обвиняемым. Ему нужно ждать вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.

Представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что применение этой редакции данной статьи началось в 2010 году. Все нормативные правовые акты, на которые опирается МИД России в сфере выдачи загранпаспортов в консульствах и диппредставительствах, содержат именно эту прописанную в законе формулировку.

«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными», — заключила Захарова.