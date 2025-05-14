В МГИМО на кафедре ЖКХ пройдет день открытых дверей

Базовая кафедра министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО проведет день открытых дверей в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гости смогут ознакомиться с особенностями магистерской программы, ее структурой и содержанием учебных дисциплин.

Поделятся информацией с участниками встречи преподаватели кафедры, обладающие значительным опытом подготовки специалистов в сфере организации городского хозяйства.

О чем еще расскажут спикеры:

о структуре учебной программы и перечне изучаемых дисциплин;

о преимуществах обучения на направлении;

о возможностях трудоустройства и перспективах профессионального роста выпускников.

Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по ссылке. Каждый желающий при регистрации может заранее задать спикерам интересующие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.