В МГИМО на кафедре ЖКХ пройдет день открытых дверей
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Базовая кафедра министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО проведет день открытых дверей в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Гости смогут ознакомиться с особенностями магистерской программы, ее структурой и содержанием учебных дисциплин.
Поделятся информацией с участниками встречи преподаватели кафедры, обладающие значительным опытом подготовки специалистов в сфере организации городского хозяйства.
О чем еще расскажут спикеры:
- о структуре учебной программы и перечне изучаемых дисциплин;
- о преимуществах обучения на направлении;
- о возможностях трудоустройства и перспективах профессионального роста выпускников.
Зарегистрироваться на день открытых дверей можно по ссылке. Каждый желающий при регистрации может заранее задать спикерам интересующие вопросы.
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