В МГИМО на базе кафедры МинЖКХ Подмосковья начали обучать участников СВО

Программа профессиональной переподготовки на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» для участников специальной военной операции открылась в Одинцовском филиале МГИМО МИД России. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Программа реализуется при поддержке и активном организационном участии Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при министерстве иностранных дел Российской Федерации (ГлавУпДК при МИД России), МГИМО МИД России и совета молодых дипломатов МИД России.

«Наша кафедра является одной из передовых кафедр государственного муниципального управления в РФ. По поручению МИД РФ, как куратора МГИМО, мы разработали и реализуем программу профессиональной переподготовки для участников СВО, тех кто имеет реальный боевой опыт, ранения разной степени. Это рассматривается нашим государством как основа для формирования новых управленческих кадров, как на новых территориях, так и на территориях дальних субъектов РФ. Для нас это большая честь, для нас это очень почетно», — рассказал вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В день открытия программы для слушателей провели лекции вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин и первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов.

«Участники СВО уже выполнили свой воинский долг перед Родиной и сегодня переходят в гражданское направление. Они возвращаются и будут занимать соответствующие посты на государственной муниципальной службе. Программа обучения позволяет в первую очередь формировать универсальных специалистов, чтобы человек был подготовлен и в водоканале, и в энергетике, и в комплексном благоустройстве комфортной среды, и в инвестициях, и в развитии социальной сферы», — заключил Евгений Хромушин.

Образовательный курс рассчитан на 11 недель. Предусмотрены занятия, которые проведут как управленцы Московской области, так и чиновники федерального уровня, а также практики — руководители управляющих компаний и организаций, задействованных в сфере ЖКХ. Лекторами по ряду профильных дисциплин выступят руководители соответствующих кафедр МГИМО. Кроме того, еженедельно будут проходить выездные мероприятия — в ситуационные центры, на теплосети, подразделения Мособлгаза и объекты иного назначения Московской области. После обучения слушатели получат документ государственного образца о переподготовке и вернутся в свои регионы, чтобы экстраполировать опыт Московской области и стать активными участниками программы комплекса развития территорий у себя дома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.