сегодня в 18:58

В МФЦ Жуковского появились инструкции для посетителей

В МФЦ Жуковского появились инструкции для посетителей, которые показывают, как воспользоваться Госуслугами и оргтехникой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для повышения качества обслуживания заявителей и упрощения процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ Жуковского проведена работа по подготовке комплекса наглядных пошаговых инструкций.

Данные инструкции представлены в виде слайдов и содержат подробное руководство для заявителей по следующим вопросам:

Авторизация в личном кабинете на портале Госуслуг. Инструкция наглядно демонстрируют процесс входа в личный кабинет.

Использование оргтехники МФЦ. Руководства по эксплуатации сканера и копировальных аппаратов, доступных в МФЦ, для осуществления самостоятельного сканирования и копирования документов заявителями.

Данные инструкции размещены в зоне, где посетители могут самостоятельно получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде через портал Госуслуг.

Это позволит заявителям более уверенно и самостоятельно ориентироваться в процессе получения электронных услуг, сократить время ожидания и повысить эффективность работы консультантов.

