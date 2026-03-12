В МФЦ жителей округа научили пользоваться автомобильными сервисами портала «Госуслуги»

Мастер‑класс «Авто‑помощник онлайн» состоялся 11 марта в филиале многофункционального центра «Климовский» на улице Заводской, 4Б. Подольчанам помогли в решении вопросов, связанных с владением, использованием автомобилей и мотоциклов с помощью онлайн‑сервисов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Участникам подробно рассказали о том, какие документы нужны для подачи заявлений через интернет и как сократить время на оформление услуг. Эксперты пошагово объяснили алгоритмы онлайн‑регистрации транспортного средства, включая перечень необходимых документов — ПТС, СТС, договор купли‑продажи, полис ОСАГО, паспорт — и нюансы заполнения электронной формы для замены водительского удостоверения.

«Я сама неоднократно пользовалась сервисами. Очень удобна услуга отправки сообщения владельцу ТС через портал „Госуслуг“. Например, если ваш автомобиль заблокировали, вы можете оперативно связаться с собственником — не нужно ждать ГИБДД или искать водителя по двору», — поделилась личным опытом главный специалист, контролер‑инструктор филиала «Климовский» МБУ Г. о. Подольск МФЦ Анастасия Никитина.

Следующее мероприятие здесь состоится 25 марта — оно будет посвящено онлайн‑оплате коммунальных услуг. Участников научат удобно и безопасно оплачивать ЖКХ в электронном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.