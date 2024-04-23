В МФЦ Пущина напомнили, как получить архивную справку об объекте недвижимости

Получить архивные сведения об объектах недвижимости можно онлайн через региональный портал госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Получить архивные сведения из бюро технической инвентаризации (БТИ) можно в электронном виде. В нашем МФЦ у заявителей есть возможность воспользоваться компьютерами общего доступа для получения архивных сведений. А при возникновении каких-либо вопросов специалисты всегда готовы оказать помощь», — отметила директор МФЦ г. Пущино Светлана Колмыкова.

Архивные сведения — это документы, содержащие сведения об оценочной и иной информации об объекте недвижимости, хранившейся по состоянию на 1 января 2013 г. в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, и содержащихся в них сведений.

Эти документы могут понадобиться, например, при постановке в очередь на жилье или земельный участок.

Обратиться за услугой «Предоставление архивных сведений» могут физические лица. При заполнении заявления необходимо прикрепить документ, подтверждающий право собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.