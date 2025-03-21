В МФЦ Подмосковья теперь доступна услуга по проставлению апостиля на документах

Услуга по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за рубеж, теперь доступна в подмосковных офисах МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Благодаря взаимодействию МФЦ Подмосковья и управления Минюста России по Московской области теперь воспользоваться услугой можно в любом ближайшем подмосковном офисе «Мои Документы», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

За новой услугой могут обратиться как физические, так и юридические лица. При себе необходимо иметь паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и сам документ для апостиля. Для юридических лиц необходим документ, подтверждающий полномочия: доверенность или приказ на руководителя.

Срок предоставления услуги — 11 рабочих дней. Госпошлина — 2,5 тыс. рублей.

Найти ближайший МФЦ, а также узнать график работы учреждения можно на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.