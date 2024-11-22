В МФЦ Подмосковья свыше 23 тыс человек оформили электронную подпись с января

С начала 2024 года за услугой подтверждения личности для оформления электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» обратились более 23 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Учитывая растущий интерес граждан к цифровым сервисам, в декабре прошлого года в МФЦ Королева, Орехово-Зуева и Реутова мы запустили пилотный проект по подтверждению личности для получения сертификатов в приложении «Госключ». В апреле этого года такая возможность появилась во всех отделениях МФЦ Московской области. Сейчас мы видим, что востребованность услуги продолжает расти», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Для получения сертификата электронной подписи в приложении Госключ потребуется наличие подтвержденной учетной записи на едином портале государственных услуг. Во время визита в МФЦ возьмите с собой паспорт и смартфон.

После успешного прохождения процедуры и получения сертификата квалифицированной электронной подписи, пользователи приложения смогут дистанционно подписывать документы при покупке недвижимости и регистрации прав собственности, заключать договоры об оказании услуг, подавать заявления, обращения, подписывать акты и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.