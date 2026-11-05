В МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по похоронным вопросам

Специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» в ноябре проведут бесплатные выездные консультации по вопросам погребения и похоронного дела в МФЦ Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Специалисты ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» в ноябре проведут выездные консультации в МФЦ Подмосковья. Жители смогут бесплатно получить помощь по вопросам погребения и похоронного дела.

Проконсультироваться можно и удаленно — по круглосуточной горячей линии центра +7 (498) 568-99-99 или с помощью услуги дистанционного видеоконсультирования.

Анонсы выездов консультантов и актуальные новости размещают на официальном сайте центра и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и «Макс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.