В МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам

Бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения пройдут с 19 по 23 октября в пяти офисах «Мои Документы» в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Консультанты центра мемориальных услуг проведут бесплатные приемы в МФЦ Клина, Одинцова, Щелкова, Раменского и Чехова.

Консультации пройдут по следующим адресам: 19 октября — Клин, Советская площадь, д. 18А; 20 октября — Одинцово, Можайское шоссе, д. 71; 21 октября — Щелково, Свирская улица, д. 2А; 22 октября — Раменское, улица Кирова, д. 15А; 23 октября — Чехов, Советская площадь, д. 3.

Чаще всего жители обращаются с вопросами об оформлении удостоверений о захоронении, семейных (родовых) захоронений и получении разрешений на установку надмогильных сооружений — надгробий.

Место проведения консультаций в офисах «Мои Документы» можно найти по расположенному рядом баннеру. Консультанты работают в форменной одежде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.