В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

На этой неделе специалисты центра мемориальных услуг проведут бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения в 5 округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Бесплатные консультации пройдут в МФЦ по адресам:

17 марта — г. Зарайск, ул. Советская, д. 23;

18 марта — г. Кашира, ул. Ленина, д. 2;

19 марта — г. о. Коломна, г. Озеры, пл. Советская, д. 1;

20 марта — г. о. Ленинский, г. Видное, пгт. Лопатино, ул. Сухановская, дом 1, стр. 1;

21 марта — г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 20А.

Специалисты «ЦМУ» проконсультируют жителей по вопросам получения социального пособия, оформления удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов на региональном портале государственных и муниципальных услуг и другие темы.

Найти консультантов центра мемориальных услуг в можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и узнать по наличию форменной одежды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.