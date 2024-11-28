В МФЦ Подмосковья поступило 83 тыс заявлений на получение первых паспортов

В 2024 году порядка 83 тысяч 14-летних юношей и девушек получили паспорта граждан Российской Федерации в отделениях МФЦ Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Подать документы на получение паспорта молодые люди должны самостоятельно. Это необходимо сделать в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия. Отмечу, что МФЦ Московской области принимает активное участие в акции «Я — гражданин России». В ее рамках в этом году более чем шести тысячам человек главный документ, удостоверяющий личность, вручили в торжественной обстановке», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Для подачи заявления с собой необходимо взять свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство, если в свидетельстве нет соответствующей отметки, и две фотографии. Оплатить госпошлину в размере 300 рублей можно непосредственно в отделении МФЦ. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо заполнить анкету, которую выдает оператор.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.