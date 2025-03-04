Молодогвардейцы городского округа Лосино-Петровский совместно с «Волонтерами Подмосковья» и молодежным центром «Движение» и МФЦ городского округа Лосино-Петровский провели акцию «Я — гражданин России», в рамках которой вручили паспорта юным гражданам города, сообщает пресс-служба администрации округа.

В торжественной атмосфере ребятам были официально вручены документы, подтверждающие их гражданство, что символизирует начало новой главы в их жизни. Почетное слово было предоставлено заместителю главы городского округа Лосино-Петровский Вере Алексеевой, которая отметила значимость этого момента для каждого молодого человека и подчеркнула важность гражданской ответственности.

Акция собрала большое количество участников, среди которых были не только получатели паспортов, но и их родители, друзья и представители администрации городского округа Лосино-Петровский. В ходе мероприятия звучали тематические музыкальные композиции.

Такие мероприятия, как «Я — гражданин России», формируют у подрастающего поколения чувство патриотизма и гордости за свою страну. Молодогвардейцы продолжают активно работать в направлении поддержки молодежи, помогая им осознать важные этапы в жизни и прививая любовь к Родине.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.