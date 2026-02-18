В МФЦ Домодедова гостей угостили блинами в честь начала масленичной недели

В дополнительном офисе Многофункционального центра в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово масленичную неделю встретили по-особенному. Посетителей, пришедших решить повседневные вопросы, угощали блинами с медом и вареньем, создавая атмосферу настоящего народного праздника, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Масленица традиционно символизирует проводы зимы и ожидание весны. Главный ее символ — блин, круглый и румяный, как солнце. В МФЦ решили поддержать эту традицию и подарить жителям праздничное настроение прямо в рабочие будни.

Жители микрорайона отметили теплый прием и необычную атмосферу. По словам посетителей, такой формат создает ощущение заботы и живого общения.

«Я сегодня пришла в МФЦ совершенно по своим будничным делам и вижу праздничное настроение, праздничную атмосферу, атмосферу русской масленицы. Меня угостили здесь блинами, предложили чай, варенье, мед. Это так приятно», — поделилась жительница микрорайона Барыбино.

Начальник отдела приема заявителей № 5 в микрорайоне Барыбино Анастасия Литовченко подчеркнула, что Масленица остается праздником семейных ценностей и народной культуры, объединяющим людей и напоминающим о преемственности традиций.

Праздничная акция стала еще одним примером того, как в городском округе Домодедово стараются создавать комфортную и доброжелательную среду для жителей даже в привычных рабочих пространствах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.