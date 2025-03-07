В МФЦ Дмитрова состоялась праздничная акция в преддверии 8 марта

В преддверии международного женского дня в многофункциональном центре «Дмитровский» состоялась праздничная акция, посвящённая прекрасной половине человечества. Специалисты МФЦ поздравляли посетительниц с наступающим весенним праздником, вручая им цветы, шоколад и памятные открытки. Кроме того, женщин угощали ассорти из свежих фруктов, подготовленных специально для этого дня, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

«Подобные праздничные мероприятия создают особую атмосферу, напоминая о важности внимания и заботы в повседневной жизни. Благодарю коллектив МФЦ «Дмитровский» за их творческий подход, чуткость и заботу, проявленные к посетителям. Сотрудники центра продемонстрировали, что для них важно не только качество предоставляемых услуг, но и те положительные эмоции, которые остаются у людей после посещения учреждения. Это подчеркивает их профессионализм и человеческое отношение к каждому, кто обращается в центр», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Также в этот день руководство МФЦ поздравило с наступающим праздником женскую половину коллектива. Отметим, что в МФЦ «Дмитровский» работает более ста представительниц прекрасного пола.

«Мы решили устроить подобное мероприятие, чтобы поднять женщинам настроение в честь праздника. Оказание государственных и муниципальных услуг является приоритетным направлением, на улучшение качества которого мы задействуем все ресурсы. Однако всегда стараемся отмечать важные и одновременно простые события нашей жизни», — поделилась руководитель МАУ «МФЦ «Дмитровский» Екатерина Ягодкина.

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