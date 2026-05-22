В Междуреченске на территории дачных участков заметили медведей

В Междуреченске на территории дачных участков заметили семейство медведей

В Междуреченске на территории дачных участков заметили семейство медведей. По данным регионального Минлесхоза, хищники успели задрать животное и скрылись в лесу, сообщает Сiбдепо .

Очевидцы сняли на видео медведей, которые появились возле дачных участков в Междуреченске. Кадры распространились в социальных сетях. По словам местных жителей, хищники разорвали животное на одном из участков.

В пресс-службе Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса сообщили, что сигнал о появлении диких животных поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа. На место направили государственного инспектора.

«Животных он не застал, обнаружил только следы пребывания, звери ушли в лес», — уточнили в ведомстве.

Специалисты зафиксировали следы хищников и подтвердили, что медведи покинули территорию дач и направились в лесной массив.

