В МЭШ ученики смогут изучать английский язык с помощью нейросетей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что скоро в «Московской электронной школе» (МЭШ) появится сервис для изучения английского языка с интеграцией ИИ, сообщает «Царьград» .

МЭШ начала внедрять новейшие технологии с свои системы и обучение детей. Искусственный интеллект должен помочь учащимся осваивать трудные темы. Отмечается, что ИИ уже примеряется на платформе для обучения детей предмету «Вероятность и статистика», а в скором времени он начнет помогать и с английским языком.

«Система будет анализировать ошибки, учитывать словарный запас и подстраивать задания под уровень ученика», — заявил Собянин.

Сейчас искусственный интеллект способен переводить не только текст, но и аудио, а также может обучать языку, исправляя и адаптируясь под своего ученика.

Стоит напомнить, что МЭШ поощряет внешкольные занятия, а не только дает знания по профильным предметам. Каждый ученик может добавить свои интересы в сервисе «Портфолио учащегося» и получать подборки с кружками и секциями, на которые он может записаться. Для старшеклассников существует специальный сервис по профориентации и список самых востребованных специальностей и колледжей.