В мастерских Электростальского колледжа пройдет капремонт

сегодня в 17:35

В центральном корпусе Электростальского колледжа состоялась встреча руководителя и рабочей группы образовательно-производственного центра Атомной отрасли ЭК с представителями строительного подрядчика, Машиностроительного завода и корпакадемии Росатома, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи делегация посетила базу, которая предназначена для создания будущих площадок Федерального проекта Профессионалитет. Под руководством директора Оксаны Васильевны Мосейчук представители колледжа продемонстрировали действующие станки, образцы студенческих работ, методические материалы и инструменты, с которыми работают студенты.

Губернатор Московской области, министерство просвещения и министерство образования Московской области выделили финансовые средства, которые позволят с марта по декабрь провести капитальный ремонт мастерских центрального корпуса. Колледж стал участником Федеральной программы капитального ремонта колледжей, запланированной на 2025 год.

Данный учебно-производственный центр станет не только комфортным и многофункциональным, но и посодействует в привлечении студентов и преподавателей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.