В марте егорьевский парк «Пегас» посетили больше 12 тысяч человек

В пресс-службе министерства благоустройства Московской области привели статистику посещения егорьевского парка «Пегас». За март текущего года его посетили более 12 тыс. человек.

Парк культуры и отдыха «Пегас» в этом году отметит своё 150-летие. Среди постоянных посетителей — дошколята и члены клуба «Активное долголетие». На 2,04 га территории разместились разнообразные зоны для досуга и развлечений посетителей разных возрастов.

На территории парка постоянно улучшается инфраструктура. За последние годы здесь были обустроены дорожки, зоны для отдыха, спортивные, тренажерные и детские площадки. Кроме того, в парке появился доступ к сети интернет. Также появились новые аттракционы и батуты, площадка для проведения свадебных церемоний.

Парк участвует в культурной жизни региона, организуя мероприятия для детей и взрослых. По вторникам здесь проходят утренние зарядки и тренировки по скандинавской ходьбе, а по субботам в игровых павильонах — занятия и игровые дискотеки с аниматорами Центра культуры и досуга «Пегас» для детей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.