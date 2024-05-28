В Малинской школе Ступина открыли Парту Героя в честь ветерана ВОВ Овсянкина

В Малинской школе городского округа Ступино состоялось торжественное открытие Парты Героя, посвященной участнику Великой Отечественной войны Петру Овсянкину. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Петр Максимович Овсянкин — полный кавалер ордена Славы, командир отделения 19-го отдельного огнеметного Лодзинского батальона (8-я Гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт).

На церемонии открытия присутствовала дочь героя Надежда Петровна. Она поделилась с ребятами воспоминаниями об отце и его подвигах.

«Наш герой — это пример подражания для подрастающего поколения. Ребята должны знать и помнить боевой путь Петра Максимовича, человека, благодаря которому мы живем под мирным небом!» — сказала директор школы Софья Ильина.

Право сидеть за Партой Героя получат ученики, отличившиеся в учебе и активно участвующие в жизни школы, округа и региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.