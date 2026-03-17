В Малайзии задержали жениха и невесту за секс до свадьбы

Пару в Малайзии обвинили в халвате по законам штата Джохор

В городе Джохор-Бару шариатская полиция задержала жениха и невесту за уединение в съемной квартире до официальной регистрации брака, сообщает «Царьград» .

Ночной рейд провел Департамент по делам ислама. Сотрудники долго стучали в дверь квартиры, и мужчина открыл ее только через десять минут. Внутри находилась женщина. Документов, подтверждающих заключение брака, у пары не оказалось.

По данным New Straits Times, задержанных обвинили в халвате — уединении мужчины и женщины, не состоящих в родстве или браке. В штате Джохор это считается нарушением шариатского законодательства.

Позже выяснилось, что речь идет о женихе и невесте. Пара планировала сыграть свадьбу сразу после Ураза-байрама, до торжества оставались считанные дни. Однако до официальной регистрации брака совместное уединение остается наказуемым.

Теперь молодым людям грозит обвинение по закону о шариатских уголовных преступлениях, действующему в Джохоре.

