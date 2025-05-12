В майские праздники операторы системы-112 Подмосковья приняли более 360 тыс вызовов

Ежегодно в майские праздники система-112 Московской области переходит в режим повышенной готовности. В «длинные выходные» за счет приезда дачников и гостей региона население Подмосковья увеличивается. Соответственно, растет и количество звонков на единый номер «112». Так, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая на номер «112» в Подмосковье поступило свыше 360 тыс. вызовов. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

В период майских праздников количество вызовов традиционно возрастает. Если в обычные дни система-112 Московской области принимала порядка 22-25 тыс. вызовов в сутки, то в праздники количество обращений за день доходило до 41 тыс.

Большинство из них адресовано скорой медицинской помощи — порядка 90 тыс. обращений. На полицию и ГИБДД в это же время пришлось около 41 тыс. обращений. В пожарную охрану более 8 тыс. вызовов. Остальные обращения адресованы комитету лесного хозяйства, службе «Антитеррор» и другим службам.

Система-112 Московской области была запущена 1 июня 2015 года и на данный момент в её работе участвует более 3,8 тыс. специалистов. За все время функционирования службы принято 100 миллионов вызовов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.