В магазине канцтоваров Подольска начали собирать помощь школьникам из малоимущих семей

Подольские молодогвардейцы в микрорайоне Красная Горка на улице Садовая, 3, открыли точку сбора канцелярии по ежегодной акции «Полка добра», сообщили в администрации городского округа Подольск.

В магазине канцтоваров «Карандаш» все желающие могут оставить канцелярию и полезные вещи для помощи семьям со школьниками.

Во время ежегодной акции «Полка добра» оказывают адресную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, которые нуждаются в канцелярии, школьной форме, учебниках и школьных принадлежностях.

По итогам акции наборы с канцтоварами распределят между семьями, список которых предоставила соцзащита.

Также в Подольске продолжается благотворительная акция «Доброе дело нашим школьникам» по сбору гуманитарной помощи школьникам, жителям Курска и области. Она завершится 22 августа.

В Волонтëрский центр на улице Ульяновых, д. 1, неравнодушные подольчане приносят одежду, обувь, канцелярию, медикаменты, продукты питания и средства личной гигиены.

Добровольцы, среди которых есть молодогвардейцы, встречают жителей, сортируют вещи и выгружают посылки. Также финансовую помощь принимает благотворительный фонд «Культурное развитие молодëжи г. Подольска».



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.



«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.