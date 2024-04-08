В МАГАТЭ признали, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии из-за атак ВСУ

Глава МАГАТЭ заявил, что ЗАЭС была «довольно близка» к ядерной аварии

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) во время атаки украинских дронов-камикадзе была близка к ядерной катастрофе. Об этом сообщает Life.ru .

«Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий», — сказал Гросси в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что обеспокоен и обсудит случившееся на заседании Совета Безопасности ООН. При этом никаких призывов к Киеву с его стороны не прозвучало.

7 и 8 апреля украинская сторона с помощью дронов-камикадзе атаковала ЗАЭС. В результате атаки ВСУ повреждения получил 6-й энергоблок. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасной провокацией атаку Запорожской АЭС Киевом.