В м. о. Шатура отметили день семьи, любви и верности

В Шатуре праздник в честь Дня семьи, любви и верности прошел в парке имени Гагарина. На главной сцене чествовали супружеские пары, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Среди них — Елена и Александр Лапкины. Они родили и воспитывают четырех дочерей.

«Мы вместе почти 17 лет. Изначально хотели одного-двух детей. Но вот так получилось, что нас теперь так много, и это здорово. Секрет гармоничных отношений в семье — это когда каждый слушает друг друга и понимает», — поделилась Елена Лапкина.

Владимир и Светлана Маруна вместе уже 50 лет. У супругов двое детей и пятеро внуков. Пара удостоилась медали «За любовь и верность». Ее вручили на сцене под аплодисменты зрителей.

В адрес всех, кто хранит семейные ценности, звучали поздравления.

От лица общественной палаты к супругам обратился председатель общественной палаты Константин Петров. От имени молодежи — руководитель КМЦ Александр Гуреев.

Местом развлечения детворы и взрослых стала поляна парка. Здесь они плели венки из ромашек, принимали участие в играх и пели песни.

Завершением праздника стала пенная вечеринка.

Подарком всем, кто пришел в этот день в парк, стала концертная программа от ДК им. Нариманова.

В Рошале семьи чествовали в парке «Крестов Брод».

Жителей и гостей города поздравил депутат Роман Бугорков.

Медалью «За любовь и верность» отмечена семья Титовых. С 2011 года они стали приемными родителями для пятерых детей.

За крепость семейного союза награды вручили золотым юбилярам — семьям Усановых и Савельевых.

Пятьдесят лет назад их свела судьба, а секретом семейного счастья стали любовь и взаимопонимание.

«Высокие чувства — это, конечно, хорошо. Но главное, наверное, взаимопонимание и терпение. Если его хватает, то значит, жизнь будет продолжаться. И тогда будет семья, и тогда будут какие-то общие дела, общие надежды, общее прошлое и будущее», — поделилась Елена Савельева.

Гости праздника участвовали в мастер-классах, делали аквагрим и фото на память.

Творческим подарком стали выступления местных артистов и коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.