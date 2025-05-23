В Лыткарине завершается благоустройство лесопарка Волкуша

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На территории лесопарковой зоны «Волкуши» в Лыткарине завершается масштабное благоустройство. В рамках работ уже обустроено около 9 километров пешеходных дорожек. Завершена реконструкция лестниц, соединяющих лесную и прибрежную зоны парка, а через весь пляж проложен деревянный настил длиной около 400 метров, сообщает пресс-служба администрации округа.

В лесной части обустроены новые детские и спортивные площадки, построено футбольное поле, а также создана лыжероллерная трасса протяженностью около 3 километров.

Инфраструктура парка дополнена тремя павильонами: пункт проката инвентаря, ресторан, павильон детско-юношеской спортивной школы «Лыткарино». Для удобства посетителей организована парковочная зона на 400 машиномест.

На текущий момент ведутся финальные работы: обустройство въездной и выездной дорог; установка автоматизированной системы управления парковкой; подключение объектов к электроснабжению.

«После подачи электричества будут запущены санитарные модули, система видеонаблюдения, система оповещения, наружное освещение и другие элементы, требующие подключения к сети», — рассказал начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации г. о. Лыткарино Алексей Артемов.

Согласно контракту, завершение всех работ запланировано на конец второго квартала 2025 года (июнь). Однако подрядчики предпринимают усилия для досрочного завершения проекта.

Также сейчас лыткаринцы выбирают новый объект для благоустройства в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.