В Лыткарине вручили юбилейную медаль участнику Великой Отечественной войны

Лапко Евграф Александрович в 16 лет добровольно ушел на фронт, став бойцом-ополченцем в составе истребительного батальона города Черкесск.

В январе 1943 года его призвали в 123-й пограничный полк, где он служил телефонистом. В марте 1944 года его полк в составе войск 27-й Армии вышел к Государственной границе с Румынией в районе поселка Щириуцы и реки Прут. Именно здесь, на границе, он встретил долгожданную Победу.

Ранним утром 9 мая 1945 года, находясь на дежурстве, Евграф Александрович первым передал радиосигнал о безоговорочной капитуляции Германии пяти пограничным заставам. Это историческое событие навсегда вписало его имя в летопись Великой Отечественной войны.

За свои боевые заслуги Евграф Александрович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Мы гордимся тем, что можем называть Евграфа Александровича своим земляком и благодарим за все, что он сделал для нашей страны и ее народа. Его жизнь — это не только пример мужества и героизма, но и напоминание о том, как важно сохранять память о прошлом, чтобы строить достойное будущее», — сказал глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.