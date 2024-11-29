В Лыткарине сформировали план по обновлению уличного освещения на 2025 год

В городе Лыткарино сформирован план по модернизации уличного освещения на 2025 год. В округе продолжится реализация региональной программы «Светлый город». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новые линии уличного освещения появятся на всем протяжении улицы Советской — от улицы Ленина до Спортивной и на дороге от Тураевского шоссе до аэродрома и до кладбища.

Общая протяженность новых линий освещения составит порядка 1,5 км. Подрядная организация установит новые опоры уличного освещения и заменит коммуникации.

В этом году новая линия освещения была смонтирована на улице Комсомольской. Также в этом году были проведены работы по модернизации городской системы наружного освещения. Устаревшие натриевые осветительные приборы заменили на современные светодиодные — всего модернизировано 1 595 фонарей во дворах, внутридворовых проездах и на городских улицах.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.