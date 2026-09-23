В Лыткарине с 2013 года высадили более 5 тыс деревьев и кустарников

Посадки в Лыткарине с 2013 года включили более 5 тыс. деревьев и кустарников. С начала 2026 года в округе высадили более 300 саженцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лыткарине с 2013 года высадили более 5 тыс. деревьев и кустарников в рамках программы «Посади дерево», акции «Наш лес. Посади свое дерево» и других мероприятий. Посадки проводили в том числе на общественных территориях и рядом с социальными объектами.

На бульваре Крупенина в 2018–2020 годах высадили около 100 саженцев — преимущественно кленов и берез, а также сосен. Здесь убрали сухостой, выровняли территорию, проложили прогулочные дорожки и создали участки с хвойными растениями и кустарниками. Ранее территория была заброшенной, а пространство для пешеходов — ограниченным. После озеленения на бульваре появились аллеи для прогулок.

Еще около 100 саженцев высадили у ледовой арены «Лыткарино»: березы, ели, лиственницы и декоративные формы клена. Посадки дополнили спортивно-прогулочное пространство вокруг комплекса. Эти работы стали частью мероприятий по восстановлению насаждений и созданию зеленых зон в городской застройке. С начала 2026 года в округе высадили более 300 саженцев деревьев и кустарников.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.