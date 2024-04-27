В Лыткарине рассказали о планах по развитию молодежной политики округа

На встрече обсудили актуальные вопросы, касающиеся роли молодежи в парламентской деятельности, перспективные идеи и инициативы, а также участие молодежи в общественной и политической жизни муниципалитета. Особое внимание было уделено предстоящему Дню Победы, принято решение, что члены парламента адресно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны.

«Молодые парламентарии активно включились в обсуждение вопросов молодежной политики, делились планами на ближайшую перспективу, видением своего участия в общественно-политической жизни муниципалитета. Нам важно, чтобы молодые люди были включены в конструктивный политический процесс, вносили свои предложения по вопросам развития государства», — сказал председатель совета депутатов г. о. Лыткарино Евгений Серегин.

Новый созыв Молодежного парламента Лыткарина был избран в 2023 году, в него вошли 10 старшеклассников образовательных учреждений округа. Члены парламента являются молодежным крылом городского совета депутатов, активно участвуют в общественно-политических мероприятиях округа и мероприятиях Подмосковья.

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