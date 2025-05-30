В Лыткарине прошел первый форум для предпринимателей

В Лыткарине прошел первый форум «Предприниматель Лыткарино 2025», посвященный Дню российского предпринимательства. Мероприятие, организованное при поддержке ключевых институтов развития региона, собрало свыше 200 участников. Партнером форума выступил Сбер, передает пресс-служба банка.

Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения стратегий развития предпринимательства, а также мер поддержки и актуальных вызовов, стоящих перед бизнес-сообществом региона. Представители бизнеса, банков, профильных министерств и общественных организаций рассмотрели вопросы расширения механизмов финансирования, внедрения цифровых сервисов и создания благоприятных условий для роста предприятий. Участники обменялись опытом и обсудили инициативы по развитию предпринимательской активности в регионе.

«Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов Сбера. Этот форум — отличная возможность услышать потребности предпринимателей и предложить им эффективные решения. Совместными усилиями мы можем сделать бизнес в Лыткарино более устойчивым и инновационным, внедряя современные финансовые инструменты и цифровые сервисы», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Форум обозначил вектор для совместной работы бизнеса, власти и финансовых институтов над повышением конкурентоспособности местного предпринимательского сообщества в предстоящие годы.