В Лыткарине прокуратура добилась признания ребенка-инвалида нуждающимся в соцобслуживании

Прокуратура города Лыткарино провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида о нарушении социальных прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что должностными лицами Окружного управления социального развития № 3 министерства социального развития Московской области женщине было отказано в предоставлении услуги социального обслуживания из-за отсутствия регистрации по месту жительства на территории Подмосковья.

Вместе с тем, в ходе проверки установлен факт постоянного проживания ребенка со своей семьей в городском округе Лыткарино.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском о признании права несовершеннолетней на получение государственной услуги.

Решением Люберецкого городского суда требования прокуратуры были удовлетворены.

В настоящее время между Комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» и матерью ребенка заключен договор о социальном обслуживании в полустационарной форме в соответствии с разработанной индивидуальной программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.