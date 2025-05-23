В Лыткарине продолжаются комплексные работы по благоустройству

В Лыткарине продолжаются работы по содержанию городских территорий и дорожно-уличной сети в нормативном состоянии. Коммунальные службы проводят мероприятия в рамках летнего режима содержания территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация приступила к работам по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресу ул. Советская, д. 14. Проводится демонтаж старого и монтаж нового бордюрного камня. В планах – капитальный ремонт тротуаров и внутридворовых проездов, устройство новой детской игровой площадки.

Также приступили к ремонту тротуаров вдоль городских автодорог. В настоящее время работы ведутся на пешеходной части проезда ДК «Мир». В перечень работ в 2025 году вошли тротуары на 5 адресах.

Продолжается работа по нанесению и обновлению светоотражающей разметки на городской улично-дорожной сети. В этом году будет восстановлено более 16 километров осевой разметки городских автодорог, а также будут обновлены пешеходные переходы по 19 адресам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.