сегодня в 12:25

В Лыткарине приступили к строительству нового сквера

В городском округе Лыткарино начались работы по созданию нового общественного пространства на квартале 3А. Сквер будет располагаться вдоль Парковой улицы — на участке от здания городского МФЦ до отделения «Почты России». Площадь объекта составляет 1,09 га, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект благоустройства предусматривает высадку порядка 350 зеленых насаждений, установку современного уличного освещения, камер видеонаблюдения, а также обустройство пешеходной зоны с лавочками и урнами. При этом все здоровые деревья на территории будут сохранены.

За обустройство данной территории в 2023 году проголосовали жители, проект собрал более 4000 голосов. Особое внимание здесь будет уделено экологичности: при проведении работ будут использоваться исключительно натуральные материалы.

Завершение работ запланировано на осень 2025 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.