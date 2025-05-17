В Лыткарине открыли парту-героя, посвященную участнику СВО

В мероприятии приняли участие представители Администрации, Совета депутатов педагоги, школьники и представители молодёжных общественных организаций, а также родные и близки героя.

Роман Лобанов родился 28 мая 1979 года и окончил гимназию № 4. В декабре 2022 года он добровольно отправился на специальную военную операцию. В 2024 году был представлен к Ордену Мужества за героизм, проявленный при спасении экипажа танка, попавшего в засаду.

31 декабря 2024 года Роман Лобанов погиб при освобождении деревни Дарьино Курской области в результате ночной бомбардировки.

«Светлая память о Романе навсегда останется в наших сердцах. Его подвиг — пример настоящего мужества и любви к Родине. Мы будем помнить и гордиться», — отметила директор гимназии № 4 Ольга Фесенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО. «Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.