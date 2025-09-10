В Лыткарине наградили лучших садоводов-любителей округа

В городе Лыткарино повели итоги конкурса «Я цветами украшу мой город любимый». Ежегодный конкурс проходит среди садоводов-любителей округа ежегодно с 2014 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В том году в конкурсе приняли участие порядка 70 активных жителей городского округа. Гран-при конкурса досталось команде жителей дома № 9 по улице Парковой. Победителям вручили памятные подарки — пледы и термокружки.

«В нашей команде 10 человек, — рассказала одна из победителей конкурса Галина Шумилина. — Каждая пара отвечала за свой участок: подбирали виды цветов, продумывали цветовую палитру, плотность посадки. Мы старались, чтобы все выглядело гармонично и радовало глаз».

На клумбах около дома № 9 на Парковой улице в этом году расцвели гортензии, петунии, бархатцы, а также чайные, алые и белые розы. Композиции дополнили декоративные элементы: пруды из цветного щебня и белые лебеди, словно плывущие по ним.

Жители дома не скрывают восхищения: «Как в парк приходим — отдыхаем здесь душой», — отмечают лыткаринцы.

Победители конкурса уже строит планы на следующий год и намерено вновь побороться за главный приз конкурса.

