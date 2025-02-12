В Лыткарине началась подготовка к капитальному ремонту хирургического корпуса

В городском округе Лыткарино в ближайшее время начнется капитальный ремонт хирургического корпуса городской больницы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На время капремонта объекта медики продолжат оказывать помощь пациентам в соседним здании — главном корпусе больницы. Специально для этого в нем выполнили ремонт, модернизировали сети, отремонтировали кровлю.

Капитальный ремонт здания хирургического корпуса ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Пациенты, которым необходимо экстренное хирургическое вмешательство и проходящие послеоперационный период будут переведены в первую очередь.

«Переезд пациентов будет осуществляться поэтапно в зависимости от тяжести состоянии, работа больницы будет осуществляться в штатном режиме, на стабильности маршрутизации пациентов ничего не повлияет», — сказал главный врач лыткаринской больницы Сергей Андреев.

В рамках предстоящего капитального ремонта хирургический корпус будет перестроен в соответствии с региональными стандартами: будет проведена перепланировка помещений для комфортного пребывания людей, в здании заменят все инженерные коммуникации, выполнят ремонт фундамента, фасада и кровли. Также проектом капитального ремонта предусмотрена закупка нового медицинского оборудования и всей необходимой мебели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.