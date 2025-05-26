В Лыткарине бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства

В минувшие выходные в Лыткарине состоялась бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства. Для собак использовали отечественную вакцину Рабикан, кошкам ставили Мультифел (против инфекций) и Рабифел (против бешенства). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также специалисты рекомендовали на регулярной основе обрабатывать питомцев от блох и клещей, ведь эти паразиты представляют серьезную угрозу их здоровью. Частота обработки — от 1 до 3 раз в месяц в зависимости от препарата.

Следующая акция состоится 27 июня в лыткаринском парке ДК «Мир» с 13:00 до 16:00. Специалисты территориального ветеринарного управления № 5 проведут бесплатную выездную вакцинацию домашних животных против бешенства.

«Домашних животных важно вакцинировать от бешенства каждый год, ведь бешенство не лечится. Симптомы бешенства у разных видов животных выглядят по-разному. У собак водобоязнь обычно не проявляется, а у кошек чаще всего наблюдается буйная форма бешенства — они становятся агрессивными по отношению к людям и другим животным, стремятся убежать из дома и погибают в течение 3-6 дней», — рассказала ветеринарный врач 2-й категории Анастасия Скворцова.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (985) 090-44-97 (Люберецкая СББЖ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.