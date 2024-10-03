В Луховицком авиационном техникуме отметили Международный день музыки

Этот праздник начали отмечать в России в 1996 году в честь 90-летия знаменитого советского композитора Дмитрия Шостаковича, который стал одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки.

В рамках праздника студенты техникума приняли участие в дискуссионной площадке «Музыкальный ринг», где проверили свои знания в области музыкального искусства. Участники обсуждали различные музыкальные жанры и великие произведения, делясь своими впечатлениями и предпочтениями.

«Цель данного мероприятия — формирование ценностного отношения к музыкальному искусству, приобщение к музыкальной культуре страны и развитие музыкально-эстетического вкуса», — отметили представители техникума.

Они также добавили, что студенты получили возможность глубже погрузиться в мир музыки, обсудить роль и значение музыкального искусства в жизни каждого человека и его влияние на культуру и общество в целом.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.