В Луховицах завершился проект «Школа блогера-путешественника»

В Луховицах прошло заключительное мероприятие проекта «Школа блогера-путешественника Дементия Ципулина», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. На торжественной встрече, состоявшейся в Культурно-выставочном центре, наградили победителей творческого конкурса «Заокский медиа-маршрут», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники проекта, увлеченные фотографией и журналистикой, представили свои работы, отразив красоту родного края. Жюри тщательно выбрало лучшие фотоработы, которые были выставлены на экспозиции «Заокский край Дементия Ципулина».

Мероприятие собрало молодых талантов, их педагогов и родителей, создавая атмосферу радости и волнения. В программе присутствовали не только захватывающие фотоработы, но и видеоролики, которые продемонстрировали, что участники проекта овладели навыками создания визуального контента.

Победители получили заслуженные награды — почетные грамоты и книгу «Формула успешного фотографа». Проект открыл юным луховичанам новые горизонты, способствуя развитию их творческих способностей в медиа-сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.