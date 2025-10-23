В Луховицах снос аварийного дома завершат к 10 ноября

В Луховицах сносят аварийный дом № 8 на улице Жуковского. Это трехэтажное строение расселено. Жильцы получили благоустроенные квартиры, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На площадке, где происходит снос, работает одна единица спецтехники. Демонтаж ведется по правилам — разрушенные части дома трактор сортирует прямо на месте. Кирпич, железо и строительный мусор вывозятся раздельно, для каждого типа отходов предусмотрена своя машина. На участке уже скоро не останется никаких остатков прежнего здания. Как отметили представители подрядной организации, снос не сулит никаких сложностей, так как здание небольшое. Оно 1956 года постройки. Раньше здесь было общежитие.

Снос по контракту завершится до 10 ноября. Для безопасности прохожих территория вокруг дома огорожена. По итогам демонтажа подрядчики обещают не только снести здание, но и убрать старые коммуникации из подвала и засыпать его, чтобы предоставить администрации ровный участок.

«По программе губернатора в 2023 году мы расселили аварийный дом № 8 на улице Жуковского, в котором проживало 127 наших жителей, и находилось 44 аварийных помещения. В этом году у нас были судебные разбирательства. Мы расселили последнюю квартиру, и заключили контракт на снос аварийного дома. Работы по сносу продлятся 3 недели. Через 3 недели нам предоставят ровное место без строительных остатков», — сказала первый заместитель главы муниципального округа Луховицы Елена Лядова.

Сносу также подлежат соседние дома № 10 и 12 на улице Жуковского. Но по ним еще идут судебные разбирательства. Так что сносить их будут позже.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам из-за сноса. Если работы будут вестись в ночное время, что станет нарушением закона «О тишине», луховичан просят зафиксировать этот факт на видео и обратиться в отдел капитального строительства администрации округа по телефону: 8-496-639-14-51.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.