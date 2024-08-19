В Луховицах приводят в порядок торговые объекты

В городском округе Луховицы проводится работа по приведению торговых объектов в порядок. Ее выполняют сами предприниматели на основании замечаний от администрации городского округа Луховицы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Администрация совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева выпоняют работу по приведению внешнего облика объектов потребительского рынка в соответствие. Проведен мониторинг 198 объектов, 30 из которых находятся на, так называемой, вылетной магистрали — на федеральной трассе М-5 „Урал“. С собственниками встречаемся, разрабатываем дорожные карты, определяем сроки и ставим задачи по устранению нарушений», — сказал заместитель главы городского округа Луховицы Геннадий Воронин.

Предприниматели ремонтируют фасады и входные группы, красят урны, меняют потрепанные вывески, косят траву и убирают мусор с прилегающей территории. Как подчеркнул Геннадий Воронин, представители бизнеса с пониманием относятся к требованиям и приводят собственные объекты в порядок.

«Задача по созданию привлекательного облика города касается каждого. Прошу предпринимателей следить за внешним обликом и прилегающей территорией, внимательно относиться к этому вопросу, потому что это зона их ответственности. Чистоты и порядок должны быть на каждом объекте», — сказал Геннадий Воронин.

Мониторинг состояния объектов потребительского рынка в городском округе Луховицы продолжается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев