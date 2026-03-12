В Луховицах полицейские, спасатели и прокуратура рассказали подросткам от кибермошенниках

В МФЦ городского округа Луховицы прошла встреча о защите от кибермошенников с участием полиции, МЧС и прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

На примере реальных ситуаций показали, как злоумышленники вовлекают детей в преступные схемы — в т. ч. в действия, которые могут квалифицироваться как диверсии (ответственность наступает с 14 лет).

«Сотрудники правоохранительных органов никогда не высылают в мессенджерах фотографии своих служебных удостоверений, повесток или иных документов. У них нет технической возможности одномоментно переключать телефонные звонки на „сотрудников банка“, ФСБ или ОМВД. И уж тем более они никогда не требуют по телефону сообщить паспортные данные, СНИЛС или реквизиты банковских счетов. Помните: если вы слышите это по телефону — вас обманывают», — подчеркнула заместитель прокурора Светлана Боритченко.

При подозрительных случаях сразу обращайтесь в полицию.