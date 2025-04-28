В Луховицах почтили память участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

В честь 39-го Деня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагедий этой годовщины на Аллее Славы в Луховицах по инициативе активистов проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» прошел митинг. Его участники — ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, молодежь, представители депутатского корпуса из «Единой России», ветераны и неравнодушные жители округа — вспоминали тех, кто проявил мужество и самоотверженность в борьбе с последствиями таких катастроф, и особенно тех, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

В честь этой годовщины на Аллее Славы в Луховицах по инициативе активистов проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» прошел митинг. Его участниками стали ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, молодежь, представители депутатского корпуса из «Единой России», ветераны и неравнодушные жители округа.

«Мы собрались, чтобы отдать дань уважения тем, кто рисковал жизнями ради спасения других. Наше поколение чтит тех, кто отдал жизни при выполнении долга. Память о погибших и пострадавших должна жить в наших сердцах и напоминать, как важны мужество и готовность прийти на помощь в трудную минуту», — сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Участником митинга стал депутат Московской областной Думы Максим Коркин. Он отметил, что в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовало свыше 50 луховичан. Как подчеркнул депутат, их героизм, как и смелость каждого, кто работал в этой опасной зоне, помогли предотвратить еще более масштабные последствия катастрофы.

«Мы преклоняемся перед подвигом ликвидаторов — перед теми, кто, несмотря на риск, бросился в сердце ада, чтобы остановить невидимого врага. Их мужество и жертвы спасли миллионы — как соседние города и страны, так и будущее планеты. Их подвиг навсегда останется в памяти человечества как высший пример отваги, самопожертвования и любви к людям», — сказал Максим Коркин.

Митинг завершился тем, что его участники почтили память жертв техногенных катастроф минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.