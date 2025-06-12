В Луховицах организовали автопробег в честь Дня России

Представители луховицкого отделения партии «Единая Россия» организовали автопробег по памятным места и мемориалам Великой Отечественной войны округа. Инициативу поддержали молодогвардейцы, предприниматели, представители автоклуба Zero Breath и автошколы «Гарант», Валерия Фомина. К мероприятию мог присоединиться каждый автовладелец. Событие приурочили к празднованию Дня России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники пробега побывали на Аллее Славы в городе Луховицы, у мемориалов в селах Подлесная Слобода и Матыра, в других населенных пунктах округа.

«День России — праздник, который объединяет каждого из нас. Мы гордимся родной страной и рады, что она, несмотря на трудности и давление, уверенно идет вперед. Автопробегом мы показали, что этот праздник дорог нам, как и Россия. Луховичане приветствовали колонну машин — пешеходы махали и улыбались, автомобилисты сигналили. Пробег подарил участникам массу положительных эмоций», — отметила депутат муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Валентина Строкова.

Автопробег прошел организованно и без происшествий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.