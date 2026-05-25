В Луховицах определили победителей слета «Школа безопасности»

Итоги XX областного этапа соревнований «Школа безопасности» и лагеря «Юный спасатель» подвели с 19 по 23 мая в городском округе Луховицы. В состязаниях участвовали 39 команд из 25 муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях приняли участие почти 400 школьников. Они продемонстрировали навыки действий в экстремальных ситуациях. Программа включала поисково-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, оказание первой помощи, преодоление полосы препятствий, кросс и комбинированные силовые упражнения.

В старшей группе 15–17 лет первое место заняла команда городского округа Чехов, второе — Богородского округа, третье — городского округа Коломна. В младшей группе 13–14 лет победила команда Сергиево-Посадского округа, второе место у Ступина, третье — у Балашихи. В программе «Юный спасатель» лучшей стала команда Коломны, на втором месте — Ступино, на третьем — Павловский Посад.

Победители регионального этапа представят Московскую область на соревнованиях Центрального федерального округа. Они пройдут с 20 по 27 июня в Смоленской области в поселке Красный Бор на базе санатория-профилактория РЖД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.