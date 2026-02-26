В Луховицах обустроят четыре народные тропы в 2026 году

Работы по обустройству четырех народных троп проведут в муниципальном округе Луховицы в 2026 году по программе губернатора Московской области «Пешком», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Три пешеходные дорожки появятся в городе Луховицы, еще одну обустроят в поселке Газопроводск. Работы выполнят при поддержке бюджета Московской области, как только позволят погодные условия.

В Луховицах тротуары сделают от домов № 11 и 13 на улице Жуковского к детской поликлинике «Айболит», между домами № 9 и 17, а также у дома № 11а на этой же улице. В Газопроводске пешеходную дорожку проложат от улицы Спортивной до школы. На маршрутах уложат асфальтовое покрытие.

Программа «Пешком» направлена на создание комфортных и безопасных связей между жилыми кварталами и социально значимыми объектами — школами, детскими садами, поликлиниками, остановками общественного транспорта, железнодорожными станциями и учреждениями культуры. В округе в нее включили наиболее востребованные у жителей направления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.