В Луховицах начали производство пряника с вареньем из огурца

Компания «Огуречная столица» представила пряник с вареньем из огурца. Этот необычный десерт присоединился к уже имеющимся продуктам семейной мануфактуры, включая мармелад, конфеты и зефир, в которых используется знаменитый луховицкий огурец, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.

Начинка пряника состоит из варенья, которое производит «Огуречная столица», а его форма вырезана вручную, чтобы придать особый шарм каждому экземпляру. На этикетке пряника увековечен памятник огурцу, который возвышается у въезда в Луховицы.

Пробная партия этого уникального десерта была выпущена к февралю под строгим контролем опытного технолога, а выбор варенья для начинки был сделан после тщательной дегустации, в результате которой победило пряное огуречное варенье, пользующееся большой популярностью среди потребителей.

В конце прошлого года мануфактура провела значительную работу по оформлению авторских прав на свою продукцию, теперь торговая марка «Огуречная столица» имеет официальное патентное подтверждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.