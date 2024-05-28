В Луховицах лесничие и сотрудники компании очистили берег Голубого озера № 7

Сотрудники Луховицкого лесничества совместно с представителями одной из коммерческих компаний провели субботник на территории Чернореченского участкового лесничества вдоль Голубого озера № 7. В экологической акции приняли участие около 30 человек. Совместными усилиями на береговой линии собрано около 3 куб. метров бытового мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Луховицкие лесничие выразили благодарность сотрудникам организации за их активную позицию и неравнодушное отношение к санитарному состоянию лесов. Ежегодно в летний период они помогают сделать леса чище на территории Чернореченского и Белоомутского участковых лесничеств.

«Даже под самой небольшой горкой мусора, которую вы оставите в лесу, повреждается и уничтожается напочвенный покров, засоряются водоемы. И еще отходы могут вызвать пожар», — отметили в ведомстве.

Отдыхающих призывают убирать за собой весь мусор: консервные банки, бутылки, пакеты и другую упаковку. Сжигать пластмассу, полиэтилен и другие подобных материалы нельзя. Мусор нужно выбрасывать только в контейнеры.

Если поблизости нет урны, то граждан просят не лениться и пройти лишние метры или положить отходы в пакет, чтобы выбросить его позже.

Для естественной переработки отбросов требуются долгие годы и даже столетия, отмечают лесничие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.