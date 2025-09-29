В Луховицах 4 и 5 октября пройдут ярмарки «Дары Подмосковья»

В субботу и воскресенье, 4 и 5 октября, на территории Луховиц завершается сезон сельскохозяйственных ярмарок «Дары Подмосковья», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Они с 13 сентября по выходным проводятся по инициативе администрации округа и при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Жители и гости Луховиц еще могут приобрести свежие и натуральные продукты по выгодным ценам напрямую от производителей.

В субботу, 4 октября, торговля будет идти на площади у магазина «Пятерочка» по адресу: Луховицы, улица Гайдара, дом 4.

В воскресенье, 5 октября, ярмарка состоится на фермерском рынке у швейной фабрики в северной части города. Начало торговли с 08.00.

Участие в торговле принимают сельскохозяйственные предприятия, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, школьники. Они продают картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, соленья, мед, варенье и другие товары.

«Ярмарки популярны среди жителей и гостей округа, ведь здесь можно купить экологически чистую продукцию, которую вырастили и изготовили местные аграрии. Традиционно для одиноких пенсионеров и инвалидов организуем бесплатную доставку овощей по городу, в погрузке и разгрузке мешков помогают волонтеры», — сказал глава округа Луховицы Сергей Тимохин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.